China prepara-se para aliviar restrições na aviação

O pedido faz parte de uma estratégia mais ampla, dividida em três partes, para até meados do próximo ano normalizar a indústria da aviação no país, afirmou a mesma fonte.



A China mantém-se fiel à estratégia de "zero casos" covid-19, apesar de o resto do mundo já ter deixado para trás a política de confinamentos e testagens massivas. Apesar da notícia, alguns economistas aconselham os investidores a moderarem as expetativas.





A China está a preparar um plano para aligeirar a sua política de zero casos covid. Em causa estará a eliminação de um sistema que penaliza as companhias aéreas que transportem passageiros com covid-19, avança a Bloomberg, referindo fontes próximas do assunto.Apesar de não ter sido feita qualquer comunicação oficial nesse sentido, a possibilidade entusiasmou os mercados, com as bolsas da China e de Hong Kong a registarem fortes ganhos, assim como o petróleo e o ouro.Segundo o meio de comunicação norte-americano, o Conselho de Estado da China pediu a várias organizações governamentais, incluindo ao regulador da aviação, para se prepararem para o fim deste sistema, conhecido como "circuit breaker", que bane temporariamente as companhias aéreas de certas rotas durante uma ou duas semana, dependendo de quantos passageiros com covid-19 trouxeram para o país. Em julho, Hong Kong colocou fim a um mecanismo semelhante.