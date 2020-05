A meta de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) é todos os anos o 'prato forte' da sessão plenária da APN, que serve ainda para aprovar legislação ou o orçamento de Estado.



Segunda maior economia do mundo, a seguir aos Estados Unidos, a China é um dos principais motores de crescimento da economia mundial, constituindo o principal mercado para vários tipos de matéria prima e produtos manufaturados.



A batalha contra o vírus "ainda não chegou ao fim", alertou o primeiro-ministro chinês, convidando o país a "redobrar esforços" para reavivar a economia.



As seis frentes, referidas pelo primeiro-ministro, referem-se à criação de emprego, ao setor financeiro, comércio externo, investimento estrangeiro, investimento doméstico e expectativas económicas, detalhou Li Keqiang.



As seis áreas incluem a segurança no emprego, necessidades básicas de vida, operações de mercado e segurança alimentar e energética.



Entre as metas do país para 2020, o primeiro-ministro chinês considerou que garantir um desempenho económico estável é de "importância crucial" e pediu continuidade na execução de reformas e na abertura económica, visando estabilizar o emprego e o consumo.



"O nosso país enfrentará obstáculos cujo desenvolvimento é difícil de prever, devido à grande incerteza em relação à pandemia da Covid-19 e ao ambiente na economia e comércio globais", admitiu.



Li disse que a China deve priorizar a estabilização do emprego e focar-se na batalha contra a pobreza, para alcançar a construção de "uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspetos", a meta oficial do regime de erradicar a pobreza até 2021, quando o Partido Comunista Chinês celebra cem anos desde a sua fundação.



Li fixou como objetivo criar mais de 9 milhões de empregos urbanos e alcançar uma taxa de desemprego de 6%, e apelou a uma prevenção e controlo eficazes dos grandes riscos financeiros e a uma redução adicional no consumo de energia por unidade do ?Produto Interno Bruto'.



A agência de notação financeira Fitch Ratings estimou que 30% dos 442 milhões de trabalhadores urbanos da China - ou mais de 130 milhões de pessoas - perderam os empregos, pelo menos temporariamente, nos últimos meses.



O produto interno bruto (PIB) da China caiu 6,8%, no primeiro trimestre do ano, a pior contração económica desde a década de 1970, devido às restritas medidas de prevenção de contágio da Covid-19, que incluiu o encerramento de fábricas, lojas e cidades inteiras.



O deficit no orçamento do Governo central vai aumentar em um bilião de yuan (128 mil milhões de euros), para ajudar a cumprir com as metas de criação de emprego, afirmou Li.



Pequim concederá ainda aos governos locais 2 biliões de yuan (255 mil milhões de euros) para evitar a perda de empregos, garantindo que as necessidades básicas públicas são atendidas e são dados apoios às empresas privadas para que possam sobreviver.



"Estas são medidas extraordinárias para um período invulgar", disse o primeiro-ministro chinês.

