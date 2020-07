Singapura em recessão pela primeira vez em mais de uma década

Singapura entrou em recessão pela primeira vez em mais de uma década, com a atividade económica a cair 41,2% no segundo trimestre, em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados preliminares divulgados hoje.Em comparação com o ano anterior, a economia recuou 12,6% entre abril e junho, indicou o Ministério do Comércio.A economia de Singapura, altamente dependente do comércio internacional, tem sido duramente atingida pelas medidas rigorosas impostas para combater a pandemia da covid-19.Os dados divulgados apontam para um segundo trimestre de contração económica, o que significa que Singapura entrou em recessão pela primeira vez em mais de uma década.A queda maciça do Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre deveu-se a "medidas que foram implementadas de 07 de abril a 01 de junho para atrasar a progressão da covid-19, incluindo a suspensão dos serviços não essenciais e o encerramento da maioria dos locais de trabalho", disse o Ministério do Comércio, em comunicado.O Ministério também atribuiu a contração das atividades à "fraca procura externa no contexto de uma recessão económica global".Singapura é considerada um barómetro da saúde da economia global. O pequeno Estado é muito sensível aos choques externos, pelo que os números agora divulgados são considerados um sinal preocupante para a economia global.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 569 mil mortos e infetou mais de 13 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela AFP.A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.