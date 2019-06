Arábia Saudita cobra mais de 180 mil euros por visto de residência permanente

A Arábia Saudita abriu as candidaturas ao programa de residência permanente, pensado para atrair investimento estrangeiro para o país. O custo do visto é de 800 mil riais, o que equivale a 187,3 mil euros, ao câmbio atual.

Há uma outra opção: com um custo de 100 mil riais (23,4 mil euros) os estrangeiros têm acesso a um visto renovável anualmente.

A Bloomberg realça que o visto "premium" vai permitir que os estrangeiros possam comprar bens imobiliários e ter negócios próprios sem precisarem de um "patrocinador" saudita. Além disso, os estrangeiros com este visto poderão mudar de emprego, sair do país facilmente e conseguir mais facilmente vistos para as suas famílias.

Este programa foi aprovado em maio e obriga a que os candidatos tenham, pelo menos, 21 anos e provem a sua folga financeira, bem como não tenham cadastro.