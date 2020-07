Baleado patrão dos patrões de Moçambique

Agostinho Vuma, empresário e presidente da principal confederação patronal de Moçambique foi baleado por desconhecidos e está a ser assistido no serviço de urgências do Instituto do Coração (Icor), anunciaram membros da Confederação das Associações Económicas de Moçambique (CTA).

À porta da unidade estão reunidos vários empresários a aguardar informações sobre o estado de saúde de Agostinho Vuma, que, segundo referem, entrou consciente.





Agostinho Vuma foi baleado este sábado, 11 de julho, à saída do seu escritório.





O empresário foi intercetado por duas pessoas armadas pelas 15:00 (14:00 em Lisboa) no edifício onde tem o seu escritório, na Avenida Josina Machel, junto à baixa de Maputo, disse Leonel Muchina, porta-voz da Polícia da República de Moçambique (PRM) em conferência de imprensa.





Foi atingido com dois disparos, sendo de imediato socorrido, referiu.

Os atiradores, não identificados, saíram do edifício e fugiram num automóvel estacionado nas imediações, segundo testemunhas no local.

O caso está a ser seguido pelo Serviço Nacional de Investigação Criminal (Sernic).

O porta-voz do comando da PRM da cidade de Maputo disse ser prematuro adiantar eventuais motivos do crime, acrescentando que a polícia não tem registo formal de ameaças ao empresário.