Banco central alerta que China pode entrar num período de "quase estagflação" este ano

economia não cresce e o desemprego e a inflação sobem. O alerta do banco central da China surge numa altura em que o Governo chinês admite que a segunda maior economia do mundo pode vir a enfrentar "novas pressões".O alerta foi feito por um dos membros do comité de política monetária do banco central chinês, Liu Shijin, num evento online sobre a economia chinesa, que aconteceu este domingo. Liu Shijin antevê que a China terá de lidar com uma "quase estagflação" no último trimestre do ano, com a procura a superar a oferta e o custo dos produtos que saem das fábricas chinesas a subir. "Precisamos prestar atenção a isso. Se isso vir a acontecer, não afetará apenas o quarto trimestre deste ano, mas também afetará o próximo ano", alertou Liu Shijin.



A estagflação pode ser especialmente problemática porque as políticas monetárias destinadas a conter a inflação, como a subida das taxas de juro, podem travar o crescimento ainda mais. Já as políticas destinadas a impulsionar o crescimento podem fazer com que os preços continuem uma trajetória de subida, como aconteceu na crise dos combustíveis da década de 70.



As previsões do banco central apontam para que a economia chinesa fique abaixo de 4% no último trimestre deste ano, depois de ter atingido os 18,3% de crescimento entre janeiro e março e 7,9% no trimestre seguinte. O crescimento de 4,9%, entre julho e setembro, ficou abaixo das previsões dos analistas e as previsões apontam para que a descida possa acentuar-se.



O disparo de 13,5% nos preços de produção em outubro, bem como a posisbilidade de o Fundo Monetário Internacional (FMI) rever em baixa em janeiro as previsões de crescimento da economia chinesa para 2021 e 2022, têm estado a pressionar nos receios dos analistas.



