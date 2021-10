Bélgica prepara-se para reduzir semana de trabalho a quatro dias

Pierre-Yves Dermagne, avançou à Euronews que a proposta está "atualmente a ser discutida no Governo federal belga", como parte de um programa de reformas mais aprofundadas que serão implementadas no mercado de trabalho.

Depois de a pandemia ter mudado radicalmente a maneira de trabalhar, o Governo federal da Bélgica considera que a redução da semana de trabalho a quatro dias irá contribuir para trazer "mais flexibilidade" na organização do mercado laboral. A medida tem o apoio dos sete partidos que compõem a coligação que governar o país.A proposta que está a ser considerada pela coligação belga, apelidada de 'Vivaldi', é que a atual semana de trabalho de 38 a 40 horas seja condensada em quatro dias, o que significará trabalhar o mesmo número de horas por semana mas em menos dias. O Governo garante, porém, que "não tem intenção" de tornar esse modelo obrigatório.A nova legislação deverá conter ainda disposições para salvaguardar o "direito a desligar", bem como as regras de registo do tempo de trabalho feito. Assim que a proposta estiver acertada entre os partidos da coligação governativa, serão fechados os detalhes da mudança com os patrões e sindicatos."Serão conhecidos detalhes com mais clareza no domingo ou na segunda-feira em relação à proposta", diz a mesma fonte do Ministério de Pierre-Yves Dermagne.A redução da semana de trabalho para quatro dias foi testada na Islândia em 2017 e 2015 e os resultados foram "um sucesso esmagador". Os trabalhadores mostraram-se menos stressados e o risco de esgotamento foi reduzido, sem qualquer efeito negativo na produtividade nem na qualidade da prestação dos serviços.