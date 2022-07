Biden lança programa para proteger as pensões de milhões de americanos

O Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, divulgou na quarta-feira um programa de assistência financeira destinado a proteger as pensões de milhões de trabalhadores do impacto da pandemia."Quando a classe média se sai bem, todos se saem bem", disse Biden num evento em Cleveland, no Estado do Ohio, declaração que, proferida meses antes das eleições legislativas de novembro, assumiu um caráter eleitoral.O presidente falou perante representantes dos sindicatos locais para pôr a tónica no que afirmou ser uma promessa do seu mandato: a proteção dos trabalhadores e assegurar que estes recebam pensões decentes.A medida disponibiliza fundos para melhorar a solvência dos planos de pensões de multiempregadores, que, segundo a empresa pública que os gere, são planos criados através de um acordo entre um ou dois empregadores e um ou mais sindicatos.O programa defende que as famílias dependentes destes planos recebam todos os benefícios a que têm direito e não os perdem, apesar dos cortes que os seus empregadores enfrentaram devido à pandemia."Terá um impacto significativo na vida dos trabalhadores e das suas famílias e representa uma das melhorias mais significativas, em anos, na segurança e nas reformas no nosso país", salientou a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, num comunicado.A Casa Branca estima que dois a três milhões de americanos irão beneficiar do plano.Antes do pacote de estímulo, aprovado pelo Congresso em março de 2021, previa-se que esse mesmo número de empregados ficariam sem todos os benefícios a que têm direito.O alívio financeiro injetado, cujo montante não foi especificado pelo Governo, assegura que os planos de pensões de multiempregadores ameaçados de insolvência e cortes nos benefícios permanecerão solventes até 2051, alguns deles por mais tempo."Gostaria de dizer que esta política que respeita o trabalho árduo e garante uma reforma decente foi apoiada por todos, mas infelizmente não foi esse o caso. Nem um único republicano o fez", disse o líder democrata.Nos últimos meses, Biden sido alvo de críticas devido à sua gestão da economia nacional face ao aumento da inflação e tentou chegar aos mais afetados.