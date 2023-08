BRICS passam a pesar mais de um terço do PIB mundial

Partilhar artigo



Não faltaram candidatos. Mais de 40 países terão manifestado interesse na entrada no bloco emergente dos BRICS, que há mais de uma década se tem afirmado pela rivalidade ao domínio do G7 na ordem internacional. Entraram seis: Arábia Saudita, Argentina, Egito, Etiópia, Irão e Emirados Árabes Unidos.



O grupo de países que pretende representar a voz do "Sul Global" passa, com as novas adesões agendadas para ...