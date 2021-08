O Canadá realiza eleições antecipadas a 20 de setembro.O primeiro-ministro, Justin Trudeau, encontrou-se este domingo com a governadora geral do Canadá, Mary Simon, que assume as funções de Chefe de Estado em nome da Rainha da Inglaterra, e solicitou a dissolução do Parlamento, dois anos após o último ato eleitoral.As últimas sondagens dão o Partido Liberal de Trudeau à frente, mas paira a incerteza perante a quarta vaga de covid-19.

Em 2019, os liberais conquistaram 157 dos 338 lugares na Câmara Baixa do Parlamento, pelo que, ao longo dos últimos dois anos, Justin Trudeau teve de governar em minoria.