Chegada dos talibãs ao poder ameaça cortar ajuda externa

A tomada do Afeganistão pelos talibãs pode significar um novo revés para a economia afegã. Depois de a covid-19 ter provocado uma quebra de quase 2% no PIB do país em 2020, segundo as estimativas do Banco Mundial, teme-se que o regresso dos r adicais islâmicos ao poder possa abalar ainda mais aquela que é uma das mais frágeis economias do Médio Oriente.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...