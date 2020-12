Congresso dos EUA delibera extensão do orçamento para evitar paralisação do Governo

O Congresso dos Estados Unidos vai deliberar até sexta-feira sobre a legislação para prolongar o atual orçamento em mais uma semana, com o objetivo de evitar o 'shutdown' da administração federal e estender as negociações orçamentais para 2021.O diploma que está em vigor expira sexta-feira, razão pela qual é imperativa a necessidade de negociação da extensão do prazo. Caso contrário, o financiamento seria abruptamente cortado e o Governo ficaria paralisado.Uma vez que tanto democratas como republicanos estavam longe de chegar a um acordo sobre o orçamento do próximo ano, os líderes de ambos os partidos decidiram na segunda-feira fazer uma pausa de uma semana.O líder da maioria democrata na Câmara dos Representantes do Congresso, Steny Hoyer, anunciou que decorrerá uma votação na quarta-feira, para ser possível estender o atual orçamento por mais uma semana "enquanto as negociações continuam".Já o líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, acrescentou que esta medida será votada imediatamente, depois da aprovação na câmara baixa do Congresso.Em paralelo com a negociação do orçamento para o próximo ano, prosseguem as negociações sobre o pacote de estímulo económico para responder à crise económica decorrente da pandemia.Em cima da mesa está um pacote de 908 mil milhões de dólares, mas a redação final do diploma ainda não está concluída.Mas há ainda obstáculos para um consenso entre ambos os partidos, como, por exemplo, a proteção das empresas contra ações judiciais relacionadas com a covid-19 e a ausência de cheques de ajuda que possam ser enviados diretamente aos norte-americanos.