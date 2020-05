Este número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, considerando que um grande número de países testa apenas os casos que requerem tratamento hospitalar. Entre estes casos, pelo menos 1.063.600 são considerados como curados.



Desde a contagem feita às 19:00 TMG de sábado (mais uma hora em Lisboa), foram registadas 3.893 novas mortes e 80.626 novos casos no mundo.



Os países que registaram mais mortes nessas 24 horas foram os Estados Unidos, com 1.510 óbitos, o Brasil (421) e o Reino Unido (315).



Os Estados Unidos são o país mais atingido, quer em número de mortos, quer de casos, com 67.155 mortos em 1.148.004 casos. Pelo menos 175.382 pessoas foram declaradas curadas.



A seguir aos Estados Unidos, os países mais afetados são a Itália com 28.884 mortos em 210.717 casos, o Reino Unido com 28.446 mortos (186.599 casos), a Espanha com 25.264 mortos (217.466 casos) e a França com 24.895 mortos (168.693 casos).



A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia se iniciou no final de dezembro, conta oficialmente com 82.877 casos (dois novos entre sábado e hoje), incluindo 4.633 mortos (0 novas) e 77.713 recuperações.



A Europa totalizava hoje, às 19:00 TMG, 143.535 mortos em 1.546.197 casos, os Estados Unidos e o Canadá 70.908 mortos (1.207.361 casos), a América Latina e as Caraíbas 13.180 mortos (248.359 casos), a Ásia 9.089 mortos (239.921 casos), o Médio Oriente 6.951 mortos (185.142 casos), a África 1.791 mortos (44.122 casos) e a Oceânia 122 mortos (8.125 casos).



Este balanço foi realizado a partir de dados recolhidos pelas delegações da AFP junto das autoridades nacionais competentes, e de informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

