Criação de emprego abranda nos EUA, mas salários aceleram

Estes valores surgem precisamente no dia a seguir ao presidente americano, Donald Trump, ter anunciado a imposição de uma taxa alfandegária agravada de 10% sobre bens chineses equivalente a 300 mil milhões de dólares, decisão tomada depois de as conversações entre os EUA e a China terem esta semana terminado sem avanços concretos com vista a um acordo comercial.



O abrandamento na criação de emprego sinaliza menor robustez do mercado laboral americano, um factor favorável a que a Reserva Federal volte a cortar os juros diretores na reunião que o banco central dos EUA vai realizar em setembro. Esta semana, o presidente da Fed, Jerome Powell, anunciou o primeiro corte dos juros (baixaram 0,25 pontos base) em 10 anos, sublinhando que esta descida não representa o início de um novo longo ciclo de baixos custos do dinheiro.



Tanto a menor criação de emprego como a escalada na disputa comercial EUA-China, e consequentes repercussões para a evolução da economia global, podem contribuir para que a Fed volte a baixar a taxa de juro diretora. De acordo com um estudo de opinião conduzido pelo CME Group's FedWatch, citado pela Reuters, existem agora 96% de probabilidades de a Reserva Federal voltar a baixar os juros já no próximo mês.



A taxa de desemprego nos EUA permaneceu estável nos 3,7% em julho, um valor também em linha com as projeções dos analistas.



Já os salários cresceram em média 3,2% no mês de julho comparativamente ao período homólogo, uma evolução que representa uma pequena aceleração face ao crescimento de 3,1% verificado em junho. Os economistas antecipavam um crescimento idêntico aos 3,1% obtidos em junho.

Os números agora reportados confirmam que a guerra comercial promovida pela administração liderada pelo presidente americano, Donald Trump, não é neutra para a maior economia do mundo, registando-se especial impacto no setor industrial cuja produção recua há dois trimestres consecutivos.Também o investimento no setor empresarial recuou no segundo trimestre de 2019, uma queda que acontece pela primeira vez em mais de três anos e que contribui para travar o crescimento do PIB dos EUA que, no final dos primeiros três meses do ano apresentava uma expansão de 3,1%.