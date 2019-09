Democratas avançam com processo de impeachment de Trump

A líder da maioria Democrata na Câmara de Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, já anunciou o seu apoio formal ao processo de destituição do presidente dos EUA, Donald Trump.



O chefe de estado norte-americano está a ser acusado de ter feito um telefonema ao homólogo da Ucrânia, Vladimir Zelenski, em julho passado, pressionando-o a investigar Hunter Biden, filho de Joe Biden, vice-presidente no mandato do presidente Barack Obama e atual candidato à Casa Branca pelo Partido Democrata, por suspeita de irregularidades na sua ligação com uma empresa ucraniana.



Esta terça-feira, Trump revelou que amanhã vai divulgar a transcrição da conversa, mas isso não evitou a decisão de Pelosi - que esta noite confirmou que avança com o pedido de impeachment. Nancy Pelosi explicou que as provas indicam que Trump "faltou aos seus deveres", tendo sido acusado por inúmeros congressistas de abuso de poder.





"Ninguém está acima da lei", defendeu Pelosi, reforçando que o presidente "tem de ser responsabilizado". "As ações do presidente violaram gravemente a constituição" norte-americana, rematou.



Trump não perdeu tempo a reagir no seu espaço de opinião de eleição: o Twitter. "Eles nem sequer leram as transcrições. É uma caça às bruxas total!", escreveu, acrescentando uma outra frase escrita em letras maísculas: "Assédio Presidencial!".