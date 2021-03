Desempregados da pandemia arriscam corte de 15% no salário futuro, alerta FMI

O FMI destacou os jovens, os pouco qualificados e as mulheres como os mais atingidos pela pandemia no que ao mercado de trabalho diz respeito. Estas são os três caraterísticas que, segundo a instituição, mais aumentaram no desemprego e viram as oportunidades de emprego estreitar. Quem for obrigado a mudar de área deve ter que se sujeitar a um corte salarial de 15% nos vencimentos futuros.





A diminuição de empregos para pessoas com estas caraterísticas foi superior nas economias em crescimento que, mesmo à medida que os efeitos da pandemia desvanecem, podem esperar encontrar dificuldades futuras. De acordo com o documento esta quarta-feira publicado, historicamente estas pessoas são forçadas a procurar emprego noutras áreas, o que geralmente acarreta cortes na remuneração de cerca de 15% (quando contratados a partir de uma situação de desemprego).





Na verdade, os membros da força de trabalho menos qualificados estão perante um problema triplo: são os mais prováveis de serem despedidos em tempos de crise, são os mais suscetíveis de estar empregados em setores negativamente afetados pela pandemia, e os que encontram um novo trabalho são também mais prováveis de ter de mudar de ocupação e ser alvo de cortes na remuneração.





Entre estas conclusões estão várias confirmações de tendências anteriores à pandemia, nomeadamente um aumento do desemprego superior entre os mais novos e menos qualificados. A par disso, também a automatização dos postos de trabalho tem vindo a ganhar espaço, com as atividades de mão-de-obra intensiva a serem mais afetadas. Isto reflete-se sobretudo nos setores do comércio (tanto retalho como grossista) e na restauração e hotelaria que, coincidentemente, tendem a empregar sobretudo jovens, mulheres e pessoas menos qualificadas.





Em sentido contrário, mas mantendo também uma tendência pré-pandémica, estão o setores financeiro, da tecnologia, comunicações e as seguradoras, que continuam à procura de contratar sem que a pandemia tenha ai surtido um forte impacto.





Medidas adequadas podem ter forte impacto

Face à evolução do mercado de trabalho, o relatório do FMI ressalta ainda dois tipos de medidas que provaram já ter um forte impacto – avaliado em 4,5 pontos percentuais - na contradição das tendências do desemprego.





O apoio à manutenção dos postos de trabalho e realocação da força de trabalho de setores a encolher para setores em expansão, através de subsídios concedidos às empresas, é uma delas. Segundo o FMI, estes apoios diminuem o desemprego no curto prazo e permitem às empresas uma rápida adaptação às novas exigências do mercado em mutação.





Também os "subsídios pandémicos", concedidos às famílias, e destinados à abertura de novos negócios ou a formações profissionais (quer a recém chegados ao mercado de trabalho, quer a profissionais que podem ter que mudar de setor) podem contrariar os efeitos mais permanentes da pandemia.