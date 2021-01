Economia dos EUA travou no quarto trimestre e sofreu em 2020 maior queda desde 1946

O produto interno bruto dos Estados Unidos cresceu 1% no quarto trimestre face aos três meses anteriores, o que representa um ritmo de expansão anualizado de 4% e um abrandamento face ao ritmo de recuperação registado no terceiro trimestre.

Este abrandamento da maior economia do mundo, de acordo com a estimativa preliminar hoje divulgada pelo Departamento do Comércio, reflete sobretudo o impacto das medidas restritivas que foram reforçadas nos últimos meses de 2020 para travar o forte avanço da pandemia nos Estados Unidos.

As restrições não só penalizaram o emprego e a atividade económica em geral, como também impediram os norte-americanos de aumentar o consumo, uma tendência que se estava a verificar no terceiro trimestre.

O crescimento do PIB também ficou abaixo do esperado pelos economistas, que apontavam para uma progressão anualizada de 4,2%. Na comparação com o quarto trimestre de 2019, o PIB registou uma contração de 2,5%.

No conjunto de 2020 a economia norte-americana registou o pior desempenho desde 1946, com uma contração do PIB de 3,5% face a 2019.

O consumo das famílias, que representa uma relevante fatia da economia norte-americana, cresceu a uma taxa anual de 2,5%, bem abaixo dos 3,1% estimados e do crescimento recorde no terceiro trimestre.

Para 2021 as perspetivas também não são muito animadoras, pois apesar do pacote de estímulos de 1,9 biliões de dólares desenhado pelo novo presidente, a pandemia continua em forte propagação no país.