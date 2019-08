Estados Unidos saem de tratado nuclear assinado em 1987 com a Rússia

A ordem de segurança internacional que ajudou a pacificar o continente europeu no período pós-Guerra Fria vê desaparecer esta sexta-feira, 2 de agosto, mais um tratado fundamental para assegurar a segurança europeia.





Os Estados Unidos abandonam hoje, formalmente, o Tratado de Forças Nucleares de Alcance Intermédio (INF, na sigla inglesa), no entanto este pacto nuclear estava já sem efeito prático desde que, em fevereiro último, Washington decidiu suspender o pacto já depois de acusado a Rússia de violar os termos do tratado.





Em resposta, a Rússia, que nega ter violado o pacto nuclear, também suspendeu o INF, deixando-o desde então sem efeito. Os Estados Unidos deixaram então o aviso de que se Moscovo não respeitasse o compromisso assumido em 1987 aquando da assinatura do tratado, iria revogá-lo. O INF impedia ambos os países de instalarem mísseis de curto e médio alcance em bases situadas na Europa.





"Os EUA não vão continuar agarrados a um tratado que é deliberadamente violado pela Rússia", afirmou o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, citado pela Reuters, a propósito da saída formal do INF.





Pompeo acrescenta que o não cumprimento dos termos do tratado por parte da Rússia "compromete" os interesses dos EUA e representa uma ameaça quer para Washington, quer para os aliados europeus.





De acordo com fontes anónimas da Casa Branca, a Rússia tem mobilizado esforços para a colocação de mísseis de cruzeiro na região ocidental da Rússia, o que coloca em particular perigo os países Bálticos.





Em causa está o Novator 9M729 que a NATO tem catalogado como SSC-8, que os EUA dizem violar o INF e que a Rússia rejeitou destruir apesar dos avisos feitos por Washington.





O INF foi assinado em 1987 pelos então presidentes dos EUA e da Rússia, respetivamente Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev.



Gorbachev alerta para ameaça à segurança mundial

No entender do último presidente da União Soviética, Gorbachev, esta decisão é "muito estranha" e um "erro" que pode colocar em causa a "segurança mundial".



"Com esta decisão, os Estados Unidos vão fazer com que a política internacional seja imprevisível e caótica", avisou citado pela Interfax.



As acusações às violações do INF não se circunscrevem, porém, à administração americana liderada por Donald Trump. Já em 2014, o então presidente dos EUA, Barack Obama, garantia que Moscovo não estava a cumprir o tratado.