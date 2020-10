EUA aplicam sanções a 18 bancos do Irão para impedir financiamento do programa nuclear

Os Estados Unidos impuseram hoje sanções contra 18 bancos iranianos, para impedir Teerão de arranjar "recursos financeiros" para financiar "o programa nuclear, o desenvolvimento de mísseis" e alegadas atividades terroristas, anunciou o Departamento do Tesouro.Em comunicado divulgado na página na Internet do Departamento do Tesouro dos EUA, o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, explicita que as sanções "negam ao Governo iraniano os recursos financeiros que poderão ser utilizados para financiar e apoiar o seu programa nuclear, o desenvolvimento de mísseis, terrorismo e redes de terroristas aliadas, e influência regional maligna".Entre as 18 instituições financeiras abrangidas pelas sanções de Washington está o Hekmat Iranian Bank, ao serviço das Forças Armadas do Irão, que "serviu de plataforma financeira para o ministro da Defesa e da Logística das Forças Armadas do Irão pagar aos seus agentes no estrangeiro", prossegue a nota.Outros 17 bancos estão incluídos na lista porque os Estados Unidos consideraram que são "entidades a operar no setor financeiro do Irão"."A ação de hoje para identificar o setor financeiro e sancionar 18 grandes bancos iranianos reflete o nosso empenho para impedir o acesso ilícito de dólares [norte]-americanos", exortou Mnuchin, acrescentou que os "programas de sanções vão continuar até que o Irão pare o seu apoio a atividades terroristas e acabe com os seus programas nucleares."As ações de hoje vão continuar a permitir as transações humanitárias para apoiar o povo iraniano", acrescenta o comunicado.