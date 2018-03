EUA querem que requerentes de vistos revelem contactos e redes sociais

As pessoas que quiserem visitar os Estados Unidos terão de fornecer as respectivas identidades nas redes sociais, os números telefónicos e endereços de correio electrónico, segundo uma proposta do Departamento de Estado hoje divulgada.

Esta medida deve afetar cerca de dez milhões de pessoas por ano que desejam obter um visto de turista ou que querem migrar para os Estados Unidos. Viajantes diplomáticos ou funcionários governamentais não serão afetados por esta medida.





O programa de isenção de vistos (em que o requerente tem de preencher a Autorização Electrónica de Viagem designada como ESTA), que abrange cerca de 40 países, dos quais 30 são na Europa (entre os quais Portugal), não é mencionado na proposta.