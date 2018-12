EUA querem retirar todas as tropas da Síria. Trump diz que o Daesh foi derrotado

Reuters

We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 de dezembro de 2018

Os Estados Unidos estarão já a preparar a retirada da presença militar na Síria, segundo várias fontes militares citadas pela imprensa norte-americana. De acordo com declarações de uma fonte anónima à CNN, os EUA planeiam uma retirada "completa" e "rápida" do país que está em guerra civil desde 2011.Via Twitter, o presidente dos EUA, Donald Trump, justifica esta intenção com o facto de Washington ter "derrotado o Daesh (Estado Islâmico) na Síria", a "única razão" pela qual as tropas americanas permaneceram na Síria desde a chegada da actual administração à Casa Branca, em Janeiro de 2017.Um total de cerca de 2 mil tropas combateram no nordeste sírio contra forças do Daesh que, ao longo dos últimos três anos, tem vindo a perder território, isto depois de ter chegado a dominar boa parte do país. No entanto, ainda persistem no terreno bolsas avulsas de combatentes do Daesh.Os media americanos avançam que o Pentágono está contra a decisão tomada por Donald Trump, considerando que o território continua instável e que a ameaça terrorista não foi totalmente debelada.