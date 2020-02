Hong Kong dá 1.180 euros a cada cidadão para atenuar impacto do coronavírus

O Governo de Hong Kong vai entregar o equivalente a 1.180 euros a cada cidadão adulto para atenuar o impacto do coronavírus e dos protestos violentos nos últimos meses de 2019.

O Governo de Hong Kong vai entregar 10 mil dólares de Hong Kong a cada cidadão adulto para atenuar o impacto do coronavírus e dos protestos violentos nos últimos meses de 2019, anunciou esta quarta-feira o ministro das Finanças da região administrativa, Paul Chan.





A "medida excecional" traduz-se num encargo de 71 mil milhões de dólares de Hong Kong (8,4 mil milhões de euros) para os cofres públicos, precisou Paul Chan.



Hong Kong conta com uma população maior de 18 anos de cerca de sete milhões de habitantes.



"Face a uma recessão económica, antecipamos uma descida nas receitas públicas este ano, pelo que o Governo deve seguir uma política de prudência fiscal", referiu



Paul Chan confirmou que a economia de Hong Kong contraiu 1,2% no ano passado, a primeira descida desde 2009, e prevê para este ano uma evolução do PIB entre um decréscimo de 1,5% e uma subida de 0,5%.

"Os distúrbios sociais dos últimos meses e a nova epidemia do coronavírus representaram duros golpes na economia de Hong Kong", referiu o governante durante a apresentação da proposta de orçamento.