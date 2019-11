O memorando prevê a união da rede elétrica do Irão e da Síria através do Iraque, num futuro próximo.

Também inclui a construção de centrais elétricas e linhas de transmissão, segundo Reza Ardakian, citado pela agência oficial iraniana IRNA.



O ministro iraniano sublinhou que é necessário "fomentar o desenvolvimento mediante a cooperação entre os dois países regionais", incluindo a exportação e importação da eletricidade.



As autoridades iranianas, firmes aliadas do regime sírio de Bachar al Asad, querem firmar importantes acordos económicos na reconstrução da Síria.



Desde o início do conflito, o Irão tem apontado o regime de Al Asad na sua luta contra os grupos terroristas e a oposição armada com conselheiros milícias xiitas.

