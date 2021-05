Irlanda contraria Biden e recusa subir imposto sobre lucros das multinacionais

O ministro das Finanças irlandês, Paschal Donohoe (na foto), declarou esta terça-feira que a Irlanda não tem a intenção de aumentar a sua taxa de imposto sobre os lucros das sociedades, que é uma das mais baixas do mundo.O também presidente do Eurogrupo rejeitou assim o projeto do presidente dos EUA, Joe Biden, de estabelecer uma taxa de imposto mundial de "pelo menos" 15%."Temos reservas realmente importantes sobre uma taxa de imposto mínimo mundial a um nível tal que isso significaria que só alguns países, e algumas grandes economias, poderiam beneficiar dessa base", declarou o ministro na Sky News.Segundo a estação televisiva, Donohoe previu que o seu país iria manter a taxa de imposto sobre os lucros das sociedades em 12,5% ainda durante muitos anos.Em entrevista à Lusa na semana passada, Paschal Donohoe defendeu que "é mesmo preciso mudar" a tributação de multinacionais, face às "preocupações claras dos cidadãos em relação à forma como as empresas muito grandes são tributadas", mas advertiu que "isso terá de facto consequências" na Irlanda e em outros "países pequenos" que são "muito abertos"."Mas estaremos prontos para essa mudança. Embora tenhamos opiniões e interesses particulares que vamos defender nas negociações em curso, continuo a acreditar que é do nosso interesse que se chegue a um acordo e que traga alguma estabilidade a esta questão para os anos vindouros", afirma.Paschal Donohoe assegurou ainda que defende a "necessidade de uma concorrência fiscal legítima", mas sublinhando que "essa concorrência tem de ocorrer dentro de limites específicos" e que deve ter-se em conta o que "isto pode significar para a competitividade da Europa".Estão em curso negociações na Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), por iniciativa dos EUA, para criar uma taxa de imposto sobre os lucros das multinacionais que seja harmonizada nos diferentes países.O governo do presidente Joe Biden propôs esta terça-feira aos seus parceiros da OCDE que se estabeleça em "pelo menos" 15% esta taxa "mínima", convidando a prosseguir as discussões, com o objetivo de se ser "ambicioso" e "aumentar esta taxa".A reforma visa acabar com a concorrência fiscal entre os países.O projeto dos EUA é avançado quando o presidente Biden procura aumentar a taxa de imposto sobre as empresas norte-americanas, para financiar o seu plano massivo de investimentos.A OCDE, que junta 36 países, entre os quais a Irlanda, deseja obter um acordo de princípio global durante a reunião dos ministros das Finanças do Grupo dos 20, o designado G-20, que se realiza em 9 e 10 de julho, e depois em reunião final em outubro.Também esta terça-feira o Fundo Monetário Internacional (FMI) elogiou a proposta dos EUA de criação de uma taxa mundial de "pelo menos" 15% sobre os lucros das multinacionais, realçando que permite mais investimento público em áreas como educação, saúde e infraestruturas."Havia uma proposta para uma taxa que poderia atingir os 21%. O número (final) deve ser abaixo disso", estimou a diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva, durante uma entrevista com o Washington Post. Mas qualquer taxa superior à atual, que em numerosos países é de "10% ou menos, vai ser benéfica", acrescentou.Georgieva lembrou que o FMI é favorável, desde há muito tempo, a uma tal imposição à escala internacional. "Porquê? Porque não há nivelamento por baixo, e menos ainda corrida à evasão fiscal, porque significa mais dinheiro nos cofres dos Estados para investimentos na educação e na saúde, nas infraestruturas, no setor digital, em todos os domínios úteis (...) nos quais temos de investir mais", detalhou.A dirigente do FMI reconheceu que a imposição de uma taxa destas era particularmente complexa, uma vez que se trata de encontrar um consenso quanto ao "ponto ideal", um que seja benéfico para a economia internacional e satisfatório para as autoridades fiscais de cada país.A ideia de uma taxa mundial sobre os lucros das multinacionais é antiga. Um primeiro acordo para lançar a iniciativa foi alcançado em 2015, em Lima, pela Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE), durante as reuniões de outono do FMI e Banco Mundial.O governo de Donald Trump bloqueou o processo, mas o novo presidente dos EUA, Joe Biden, parece querer acelerar as discussões. Na semana passada, a secretária do Tesouro, Janet Yellen, anunciou que apoia uma taxa de pelo menos 15%.Esta taxa deve ser discutida esta semana e na próxima durante reuniões com ministros das Finanças.Georgieva sublinhou a complexidade do assunto, porque, uma vez definida a taxa, há ainda que aplicá-la. "Temos de apoiar os mercados dos países em desenvolvimento, porque ter uma taxa de imposto e não o cobrar não resolve o problema das finanças públicas", comentou.A dirigente do FMI realçou também que, na reforma da fiscalidade internacional das outras empresas, a parte relativa aos conglomerados digitais também é importante. Ainda segundo a responsável do FMI, instaurar uma fiscalidade a nível mundial neste setor seria "mais eficaz" e será "uma impulsão positiva para o crescimento" e "para lutar contra as desigualdades".A reforma da OCDE prevê modular o imposto sobre as sociedades em função dos benefícios realizados em cada país, independentemente da sua sede fiscal.Este segundo ponto visa em particular grupos norte-americanos como Google, Amazon, Facebook e Apple, que pagam impostos frequentemente em correlação com a faturação e lucro que obtêm localmente.