Joe Biden bate recorde mensal com 383 milhões de dólares angariados para a campanha

O candidato democrata às presidenciais norte-americanas, Joe Biden, conseguiu angariar 383 milhões de dólares para a sua campanha em setembro, um novo recorde.





O anúncio oficial foi feito pelo próprio candidato a presidente através de um vídeo, publicado na sua conta Twitter na quarta-feira à noite. "Estou muito agradecido por isto", disse Joe Biden, nesse mesmo vídeo.





Feitas as contas, o gestor de campanha de Biden, Jen O’Malley Dillon, avançou também no Twitter que a campanha tem neste momento reservados no banco um total de 432 milhões de dólares.





A quantia amealhada em setembro bateu o anterior recorde, de 364 milhões de dólares, que havia sido estabelecido no mês de agosto. Em dois meses, Biden conseguiu angariar 748,4 milhões, quase tanto como o presidente Barack Obama durante toda a duração da sua campanha presidencial, em 2008.





O’Malley Dillon afirma que 203 milhões de dólares foram cedidos por doadores online, e que houve 1,1 milhões de novos doadores a contribuir no mês passado. Desta forma, o total de doadores já atingiu a fasquia dos 5,5 milhões.