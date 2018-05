Recorde-se que o Kremlin chegou a condenar "firmemente" esta terça-feira o assassínio, em Kiev, do jornalista russo Arkadi Babchenko e exigiu "uma verdadeira investigação" das autoridades ucranianas, acusando a Ucrânia de ser "um lugar muito perigoso" para os jornalistas,

De acordo as imagens divulgadas pela Sky News, Arkadi Babchenko apareceu esta tarde numa conferência de imprensa com responsáveis dos serviços de segurança ucranianos. De acordo com o chefe dos serviços de segurança, Vasily Gritsak, havia de facto um plano para o matar e as autoridades ucranianas terão simulado a morte de Babchenko para apanhar aqueles que o queriam matar.

Desde terça-feira, tem sido noticiada pela imprensa internacional a morte de Arkadi Babchenko, jornalista crítico do Presidente russo, Vladimir Putin, com diversos tiros nas costas, na capital ucraniana. Contudo, esta quarta-feira, as autoridades ucranianas dizem agora que o jornalista está, na verdade, vivo.