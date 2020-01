Macron e Trump: tréguas até ao final do ano na imposição de tarifas

Emmanuel Macron e Donald Trump acordaram tréguas no que diz respeito ao imposto sobre grandes empresas tecnológicas (como a Google, a Amazon ou o Facebook) – o chamado imposto digital, ou imposto Google – anunciado por França.

O anúncio foi feito à Bloomberg por um diplomata francês e entretanto o presidente francês já reagiu com agrado na sua conta do Twitter.





Great discussion with @realDonaldTrump on digital tax. We will work together on a good agreement to avoid tariff escalation.