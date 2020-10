Mais de 7 milhões de norte-americanos não tinham conta bancária em 2019

O número de norte-americanos sem uma conta bancária, seja ela corrente ou de poupança, está a diminuir lentamente. Mais de 7 milhões não tinham conta em 2019, sendo este o nível mais baixo desde 2009.





Cerca de 5,4% das famílias americanas, aproximadamente 7,1 milhões, não tinham conta bancária no ano passado, de acordo com o relatório da Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), citado pela CNBC. Segundo os dados apurados, estima-se que 124,2 milhões de famílias tinham, em 2019, pelo menos um membro com conta bancária.





O aumento do número de norte-americanos com conta bancária deve-se essencialmente a circunstâncias sócio-económicas mais favoráveis, de acordo com Karyen Chu, diretor do departamento de pesquisas financeiras da FDIC.





Chu acredita que as melhorias observadas entre 2017 e 2019 justificam esta diminuição de norte-americanos sem registos bancários. O aumento dos rendimentos, a diminuição do desemprego e o aumento das taxas de propriedade de casa, são algumas das evoluções registadas ao longo dos dois últimos anos que tornaram "a economia americana mais robusta", de acordo com as declarações de Chu à CNBC.





Entre os indivíduos sem conta bancária, 56,2% revelou não ter interesse numa seja corrente ou de poupança, enquanto que, por outro lado, 24,8% manifestaram o seu interesse em abrir uma conta. O motivo mais comum entre os inquiridos para não terem conta bancária é o facto de não terem dinheiro suficiente para as mesmas, uma vez que grande parte das instituições bancárias norte-americanas exigem um saldo mínimo mensal, para evitar o pagamento de taxas adicionais.





No ano passado, o saldo mínimo médio foi de 7.123 dólares (mais de seis mil euros) para contas correntes com juros e 622 dólares (cerca de 529 euros) para contas sem juros, segundo o Bankrate. Quem não cumprisse o requisito teria de pagar uma taxa de manutenção mensal de 15 dólares (13 euros) ou 5,61 dólares (cerca de 4,7 euros) em contas com e sem juros, respetivamente.





Numa altura em que o número de americanos sem conta bancária atingiu sua taxa mais baixa, as consequências da pandemia podem inverter esta tendência. "A pandemia teve, claramente, um impacto nesta problemática", disse Leonard Chanin, vice-presidente do conselho de proteção ao consumidor e inovação da FDIC.