Mais de 700 mil novos milionários nos EUA em 2017

O número de famílias milionárias nos EUA aumentou em mais de 700 mil em 2017, segundo um relatório do Spectrem Group.

Em 2017, os Estados Unidos da América viram surgir 700 mil novos milionários, graças ao aumento dos preços das acções e do valor dos imóveis, destaca um relatório do Spectrem Group, citado pela CNBC.



Assim, no ano passado, os EUA contaram com mais de 11 milhões de famílias milionárias, um crescimento superior a 6% em relação a 2016. O Spectrem Group considera serem famílias milionárias aquelas com pelo menos um milhão em activos investíveis, não incluindo a residência principal.



Desde a crise financeira, o número de famílias milionárias quase duplicou nos EUA, registando valores recorde.



Em 2009, existiam cerca de seis milhões de milionários, um número que tem vindo a crescer a cada ano. Já antes da crise havia nove milhões de famílias milionárias.





O número de famílias com uma fortuna entre os cinco e os 25 milhões de dólares cresceu em 84.000 para 1,35 milhões de famílias. Já o número de milionários com uma riqueza superior a 25 milhões de dólares aumentou em 16.000 para 172.000, de acordo com o Spectrem Group.