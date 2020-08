Moody's mais pessimista quanto a economia europeia

A Moody's antecipa para este ano uma recessão de 9% na Zona Euro, quando em junho estimava uma contração de 8,5%, segundo o novo "outlook" divulgado esta terça-feira pela agência de notação financeira. Em termos das 20 maiores economias mundiais, o G-20, a previsão para este ano mantém-se numa queda de 4,6% no PIB.O documento aponta que a recuperação económica está em curso, mas adverte que a sua consistência está ligada umbilicalmente à contenção da pandemia. E, a Moody's aponta alguns sinais positivos, como a rápida recuperação no consumo privado em várias economias desenvolvidas, apesar dos receios de um ressurgimento da pandemia continue a impedir uma retoma em pleno.E o crescimento previsto no relatório para 2021, de 4,9% no conjunto do G-20, não permitirá a recuperação total. A Moody's estima que no último trimestre de 2021 as economias mais avançadas registarão um PIB real 1% inferior aos valores pré-pandemia (quarto trimestre de 2019).No novo "outlook", a Moody's reviu em alta as previsões feitas em junho para o PIB da China, passando de um crescimento de 1% para 1,9% este ano. Para 2021, as estimativas são de que o "império do meio" cresça 7% (7,1% em junho).Mas as projeções são mais pessimistas para o Japão, Itália, Austrália, Coreia do Sul, México, Indonésia e Argentina.O novo relatório é particularmente severo para a economia argentina, passando de uma previsão de uma queda de 8% para uma recessão de 12%. Também bastante agravadas são as projeções para a Indonésia (de -0,8% para -3,9%) e México (de -7% para -10%).A Austrália e Coreia do Sul vêem as estimativas da Moody's piorar, mas não de forma acentuada. No caso da Austrália o agravamento cifra-se em 0,4 pontos percentuais, para uma contração de 5,3%, enquanto para a economia sul-coreana a queda estimada do PIB passa dos 0,5% em junho para os atuais 0,8%.A Itália, no entanto, é alvo de uma revisão de maior dimensão. O país transalpino, um dos mais atingidos pela pandemia na Europa, deverá ver a sua economia contrair 10,8% este ano, quando em junho a previsão era de uma quebra de 9,7%.E é o peso de Itália, a terceira maior economia da Zona Euro, que leva a Moody's a baixar em 0,5 pontos percentuais a estimativa para o PIB do bloco da moeda única. Já as previsões para Alemanha e França, as duas maiores economias da Zona Euro, mantêm-se face a junho, com quedas de 6,7% e 10,1%, respetivamente.A agência reiterou a estimativa para a economia dos Estados Unidos, antecipando um recuo de 5,7%. Mas o relatório é mais otimista quanto ao mercado laboral na maior economia mundial, apontando para uma taxa de desemprego de 8,9%, em vez dos 9,6% esperados no "outlook" de junho.