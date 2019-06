Nazis, uma musa de Klimt e um castelo checo em ruínas

O castelo na vila de Panenske Brezany, na República Checa, é um monumento em ruínas à grandeza e património cultural da Europa do século XX, e também uma poderosa lembrança dos seus horrores.

Os jardins eram um paraíso quando faziam parte da propriedade do barão do açúcar judeu Ferdinand Bloch-Bauer, antes da Segunda Guerra Mundial. A sua esposa, Adele, foi uma "patrona" imortalizada por Gustav Klimt num quadro que ficou conhecido como a "Mulher de Ouro". E foi então que vieram os nazis, Bloch-Bauer teve de fugir para a Suíça e Reinhard Heydrich, o todo-poderoso do território checo ocupado, passou a viver neste castelo.

Após décadas de abuso e negligência durante a era da Checoslováquia como estado satélite soviético, hoje a mansão ao norte de Praga está decrépita, o jardim de outrora tão bem cuidado mais parece uma selva e os leões de pedra que enfeitam silenciosamente o portão são quase irreconhecíveis. O que vai acontecer agora com a propriedade rural de quase 7 hectares depende do comprador anónimo que pagou 39 milhões de coroas num leilão.

O prefeito do distrito calcula que a restauração da propriedade vai custar pelo menos 100 milhões de coroas, com regras rígidas sobre como pode ser reformada, porque é classificada como historicamente importante. A parede externa de pedra e tijolo está a desmoronar-se em algumas zonas. No interior, há telhas penduradas e fios descarnados.

"Dói ver a decadência do castelo", suspirou Alena Vidimova, de 87 anos, enquanto manuseava vagarosamente os postais da época dourada do castelo anteriores à guerra. "Estava em ótimo estado, havia um lindo jardim e agora está tudo abandonado."

