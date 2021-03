OCDE alerta para vulnerabilidade tecnológica cadeias de distribuição

O relatório divulgado esta terça-feira pela OCDE levanta várias preocupações acerca da crescente complexidade e digitalização das cadeias de distribuição à luz da pandemia. Os países mais ricos do mundo temem que a "internet das coisas" os deixe vulneráveis, entre outros aspetos, a ataques cibernéticos.

A OCDE conclui que os rápidos avanços nas tecnologias digitais têm permitido o desenvolvimento de cadeias de abastecimento complexas, mas que que estão também "a acrescentar uma camada extra de vulnerabilidade a outras fontes de disrupção através de ciber ataques".

Esta é um dos pontos avançados no relatório que saliente a importância da Internet of Things (internet das coisas, em português), "que vai resultar na incorporação de mais chips e sensores no design de componentes e peças de bens manufaturados, para que recolham dados e transfiram todo o tipo de informações para análises de big data". Consequentemente, explica o relatório, "o fornecimento destes componentes através das cadeias de abastecimento, bem como as especificações adotadas, vão desempenhar um papel importante na proteção da integridade e segurança dos bens de consumo final, para a utilização de empresas ou consumidores, contra ameaças digitais e na salvaguarda das informações privadas recolhidas".

A crescente procura mundial por equipamentos de proteção individual e de saúde (máscaras, testes, ventiladores …) "fez estrias" aos sistemas de produção e distribuição global – obrigados a expandir face ao aumento da procura –, o que foi acrescentado "à lista de desenvolvimentos crónicos que conduziram à proliferação de medidas protecionistas e, mais fundamentalmente, uma maior reavaliação dos benefícios da globalização e do risco de retirada". O crescimento das cadeias de abastecimento junta-se assim a uma lista da OCDE que inclui "as repercussões políticas que surgem das desigualdades socioeconómicas e regionais crescentes dentro das economias avançadas, bem como as distorções ao campo internacional introduzidas pela integração nos sistemas de transação mundiais de países de larga propriedade pública e influência nos sistemas de produção sob um conjunto de regras diferentes".

Transparência resolve problemas

Ligada à cadeia de abastecimento está a própria oferta global, que a OCDE classificou também como "uma fonte de riscos adicionais" no caso, sobretudo, do acesso a bens essenciais que podem ser afetados também por choques no mercado interno.

Enquanto os governos têm um arsenal de soluções no contexto da gestão interna através da legislação e capacidade de investimento, "uma mensagem consistente é a de que as cadeias de abastecimento requerem cooperação" entre o setor público e privado e entre os vários países. "A cooperação constrói e requer confiança, e a transparência é um primeiro passo crítico para contruir tanto cooperação como confiança".

"A oferta global pode ser uma fonte de choques, mas também tem os meios para gerir os choques que ocorrem a nível doméstico. Não existe um ambiente livre de riscos e o desafio é contruir uma resistência aos riscos e choques, sobretudo em cadeias de bens de primeira necessidade", pode ler-se no documento da OCDE.