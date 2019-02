Para que lado fica o Norte? Cientistas têm nova resposta

A sua bússola já não aponta para o norte como antes. O motivo é que o campo magnético do planeta não está parado. Mudou tanto nos últimos anos que os cientistas acabam de atualizar o modelo, um ano antes do previsto.

O modelo magnético mundial normalmente recebe atualizações a cada cinco anos e a próxima deveria ocorrer no fim de 2019. Mas a atualização foi antecipada porque o polo magnético norte mudou muito, revelam os Centros Nacionais de Informação Ambiental dos EUA num comunicado, na segunda-feira, 4 de fevereiro. Os cientistas não sabem exatamente porque é que o ritmo acelerou.

O campo magnético é o que faz com que as bússolas apontem para o norte e é um auxílio de navegação fundamental para as forças armadas, as empresas aéreas comerciais, a navegação e as operações de busca e salvamento no mundo. O polo magnético norte fica atualmente no Oceano Ártico, muito ao norte do Canadá e relativamente próximo do Polo Norte real (que é o ponto do globo no qual as linhas de longitude convergem, no eixo rotacional do planeta).

O polo magnético "está a mover-se cerca de 130 metros por dia", disse Robyn Fiori, investigadora de ciências da Terra no Ministério dos Recursos Naturais do Canadá, por e-mail. Na velocidade e no curso atual, "chegará à Sibéria em menos de 40 anos".

O norte magnético moveu-se cerca de 2.200 quilómetros a norte e a oeste desde que foi identificado pela primeira vez, no território de Nunavut, no Canadá, em 1831. O norte saiu do continente em 2001.

O campo também protege a Terra da radiação solar mortal, mas não existe nenhuma preocupação de que esta função seja afetada pelos deslocamentos, disse Fiori. "O campo magnético da Terra continuará a proteger-nos."

