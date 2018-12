Paraíso do dinheiro no Médio Oriente, Dubai está a perder brilho

Desde o aparecimento das primeiras torres reluzentes no deserto, o Dubai passou por mudanças rápidas. O emirado está familiarizado com altos e baixos. Mas o que está a acontecer agora é diferente: uma purga lenta.

As emblemáticas construtoras da cidade continuam a avançar. Os guindastes estão por toda a parte. Mas ninguém sabe ao certo quem ocupará todo o novo espaço destinado ao comércio e a escritórios. Os centros comerciais do Dubai já estão visivelmente menos cheios de lojas e restaurantes do que antes. Os expatriados, força vital da economia, começaram a fazer as malas e a voltar para casa - ou pelo menos a falar sobre o assunto devido ao aumento do custo de vida e de se fazer negócios. Os pilares corporativos, como a empresa aérea Emirates e a construtora imobiliária Emaar Properties, revelaram lucros decepcionantes no terceiro trimestre. O mercado de acções está a ter o seu pior ano desde 2008.

O desconforto comercial já era aparente em Abril, quando o xeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum convocou uma reunião com mais de 100 executivos no seu palácio com vista para o Golfo Pérsico. Os líderes levantaram problemas, como as taxas elevadas do governo - que estão a corroer a vantagem comparativa de uma Dubai livre de impostos - e as regras rígidas para os vistos, que empurram os estrangeiros para fora quando estes perdem os seus empregos. O conclave foi seguido de uma enxurrada de decisões, que ainda estão a avançar pelo sistema.