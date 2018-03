Trump lançou ainda uma investigação para averiguar se Pequim exige indevidamente que as empresas estrangeiras transfiram tecnologia, em troca de acesso ao mercado, o que poderá resultar em mais penalizações sobre produtos chineses.



"O que esperamos é que ambos os lados ajam racionalmente, em vez de se deixarem levar pelas emoções", afirmou Li Keqiang.



"Nós não queremos uma guerra comercial", vincou.



O ministro chinês do Comércio disse este mês que a China irá "defender firmemente" os seus interesses, sem avançar com mais detalhes.



Associações empresariais dizem que Pequim talvez tente atingir as exportações norte-americanas de aviões, soja e outros bens que têm na China o seu maior mercado.



Questionado se Pequim considera usar os títulos de tesouro norte-americanos que detém, no valor de biliões de dólares, para exercer influência nas negociações, Li afirmou que os investimentos chineses têm como base os princípio do mercado e que "a China é um investidor responsável e a longo prazo".



Li Keqiang prometeu que a China abrirá mais o seu mercado, numa altura em que as autoridades chinesas estão a encetar uma reforma do sector estatal, visando aumentar a sua produtividade.



O primeiro-ministro chinês afirmou que Pequim facilitará o processo para registo de empresas e abrirá mais indústrias à competição do sector privado e de firmas estrangeiras.



Em 2013, o Partido Comunista Chinês prometeu atribuir um maior papel às forças do mercado e aos empresários, que geram a maioria dos novos empregos e riqueza do país, a segunda maior economia do mundo.



Mas críticos apontam que as reformas estão a decorrer muito lentamente, e dizem ter agora esperança que o Presidente chinês, Xi Jinping, que ascendeu ao poder em 2012, acelere o processo, depois de ter focados os primeiros cinco anos a reforçar os seus poderes.



"Se há algo que será diferente do passado, será que a China se abrirá ainda mais", afirmou Li.



Pequim planeia reduzir os impostos sobre as importações, e "isentar totalmente fármacos, sobretudo aqueles mais necessários, como os anticancerígenos", disse.



E repetiu a promessa feita no início do mês, de que abrirá "completamente o sector manufatureiro" a competidores estrangeiros.



"Não existirão requisitos obrigatórios para transferência de tecnologia e os direitos de propriedade intelectual terão melhor protecção", afirmou.



Num sinal da perda de estatuto de Li Keqiang, à medida que Xi acumula poderes, o primeiro-ministro surgiu hoje na conferência de imprensa acompanhado de oito altos-funcionários recentemente promovidos, em contraste com os anos anteriores, em que surgia só.



Um dos funcionários é Liu He, que tem servido como um dos principais assessores de Xi Jinping, e ascendeu esta semana a vice-primeiro-ministro encarregue da economia e finanças do país.

"Ninguém sairá vencedor de uma guerra comercial", afirmou Li, na conferência de imprensa que encerrou a sessão anual da Assembleia Nacional Popular, o órgão máximo legislativo do país.Li não mencionou possíveis retaliações por parte da China caso o Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, imponha mais barreiras sobre as importações oriundas do país asiático, mas outros funcionários garantiram já que Pequim está preparado para agir.O governo de Trump subiu já as importações sobre máquinas de lavar roupa e outros bens oriundos da China, para travar o que considera apoios inapropriados das autoridades chinesas a alguns sectores industriais.