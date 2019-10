Próximo G7 será realizado num resort de Trump

A cimeira do Grupo dos Sete (G7) países mais desenvolvidos do mundo vai realizar-se nos EUA no próximo ano e Donald Trump escolheu uma das suas propriedades para receber o evento, revelou a Casa Branca esta quinta-feira, 17 de outubro.

A cimeira do G7 vai decorrer entre os dias 10 e 12 de 2020 em Miami e será realizar-se no resort Trump National Doral Miami. Este cenário já tinha sido admitido por Trump, aquando do último G7, que decorreu em agosto em França. O presidente dos EUA explicou esta opção com a dimensão do resort, que tem capacidade para receber todos os participantes, nem como com a proximidade do aeroporto de Miami. Na altura, Trump salientou que não vai beneficiar diretamente desta escolha. Esta quinta-feira, a Casa Branca confirmou a decisão.