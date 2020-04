Quando uma bazuca orçamental de 8 biliões não é suficiente

Mesmo com mais de 8 biliões de dólares injetados por governos para combater a pandemia do coronavírus, uma desigualdade ainda maior entre países ricos e pobres ameaça agravar a crise económica global.

Os países mais ricos adotaram medidas fortes para amortecer o impacto. Alemanha e Itália, por exemplo, alocaram mais de 30% do PIB para gastos diretos, garantias bancárias e injeções de empréstimos e capital, com um total combinado de 1,84 biliões em ajuda, segundo dados do Fundo Monetário Internacional.

No entanto, analistas do FMI dizem que estão mais preocupados com países que mal conseguiram oferecer apoio: muitas economias da África e América Latina não conseguiram destinar nem alguns milhares de milhões de dólares em ajuda orçamental, segundo dados do FMI e relatórios de mais de 60 países analisados pela Bloomberg News.





"Os governos têm adotado medidas de apoio orçamental em todo o mundo, mas nem todos os pacotes são iguais", disse Chua Hak Bin, economista sénior da Maybank Kim Eng Research, em Singapura. Enquanto "bazucas orçamentais são a norma em economias mais avançadas", governos de mercados emergentes "não têm esse tipo de munição e espaço de manobra orçamenal. Os seus pacotes são mais pistolas de água do que bazucas".

Gita Gopinath, economista-chefe do FMI, manifestou repetidamente preocupação de que países em desenvolvimento tenham menos margem para políticas e infraestrutura menos sofisticada para lidar com os surtos do vírus.

Grande parte da ajuda orçamental global de mais de 8 biliões de dólares consiste em garantias bancárias em países desenvolvidos - França e Espanha destinaram mais de 300 e 100 mil milhões de dólares, respectivamente, para esse tipo de apoio, por exemplo. Os gastos totais para o alívio do impacto do vírus nos EUA ultrapassam 2,3 biliões de dólares.

A África do Sul, o único membro do G-20 do continente, conseguiu elevar o seu pacote para cerca de 26 mil milhões de dólares, mas muitos dos seus vizinhos enfrentam mais restrições.





Monitorizar o suporte orçamental em todo o mundo não é um exercício simples, o que dificulta comparações globais. Alguns países como a Rússia ainda não publicaram números oficiais, enquanto outros como o México fornecem poucos detalhes para uma estimativa sobre um pacote de apoio.

Para a recolha de dados da Bloomberg, nenhum financiamento de bancos centrais foi considerado. O apoio orçamental geralmente enquadra-se em três categorias: ajuda direta à resposta médica ao vírus; apoio às famílias, incluindo benefícios em dinheiro; e fundos para empresas, como incentivos fiscais, apoio a empréstimos, garantias bancárias e subsídios salariais. Em muitos casos, os governos realocaram gastos que já estavam orçamentados, além de adicionar novas medidas.

Veja alguns destaques:





Ásia-Pacífico