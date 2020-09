Taxa de desemprego nos EUA cai para 8,4% em agosto, abaixo dos 9,8% esperados

Estas melhorias no mercado de trabalho refletem a continuidade da retoma da atividade económica que tinha sido afetada devido à pandemia e aos esforços para contê-la", pode ler-se no relatório do departamento do Trabalho.



Acrescenta que "em agosto, o aumento do emprego público refletiu em grande parte a contratação temporária para o Censos de 2020. Há ganhos notáveis de emprego também no comércio a retalho, nos serviços profissionais e empresariais, no lazer e na hotelaria, e na educação e nos serviços de saúde".

A taxa de desemprego dos Estados Unidos caiu 1,8 pontos percentuais para os 8,4% em agosto, face ao mês anterior, bastante abaixo dos 9,8% esperados pelos mercados, segundo os dados revelados nesta sexta-feira pelo departamento do Trabalho norte-americano.Esta é a quarta queda mensal consecutiva deste indicador, que ainda continua bem acima dos 3,5% registados em fevereiro, antes de a pandemia se ter feito sentir na maior economia do mundo. Neste período chegou a atingir um patamar superior a 14%, em maio.Em termos absolutos, o número de pessoas desempregadas caiu 2,8 milhões neste mês, para as 13,6 milhões. O número de pessoas em regime de "lay-off" temporário caiu em cerca de 3,1 milhões para as 6,2 milhões - muito abaixo dos 18,1 milhões em abril.Para além da queda na taxa de desemprego, os Estados Unidos anunciaram ainda uma subida na criação de novo emprego em cerca de 1,37 milhões no mês passado, acima dos 1,32 milhões esperados.Esta subida justifica-se com o elevado número de empregos criados na função pública americana, que já incorpora os 238 mil postos de emprego criados para os Censos.