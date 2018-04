Trump avisa Moscovo que vai disparar mísseis contra a Síria

Reuters

agência europeia de tráfego aéreo Eurocontrol avisou as companhias aéreas para terem redobrados cuidados ao sobrevoar a região Leste do Mediterrâneo face à possibilidade de ataques por via aérea na Síria ao longo das próximas 72 horas.

Russia vows to shoot down any and all missiles fired at Syria. Get ready Russia, because they will be coming, nice and new and “smart!” You shouldn’t be partners with a Gas Killing Animal who kills his people and enjoys it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 de abril de 2018

Os Estados Unidos preparam-se para retaliar contra o ataque com armas químicas aparentemente levado a cabo no passado sábado pelas forças leais ao regime sírio de Bashar al-Assad. Esta quarta-feira, 11 de Abril, Donald Trump avisou a Rússia, através do Twitter, para se preparar porque Washington vai disparar mísseis para a Síria."A Rússia propõe-se abater quaisquer e todos os mísseis disparados para a Síria. Prepara-te Rússia, porque eles vão chegar, bons, novos e 'inteligentes'", escreveu o presidente dos Estados Unidos defendendo que a Rússia não deveria associar-se a Assad, "que mata o próprio povo e gosta disso".Na segunda-feira, Trump avisou que os EUA responderiam, num prazo de 24-48 horas , ao ataque com armamento químico na cidade de Douma que provocou a morte a pelo menos 70 pessoas, garantindo que todas as opções estão em cima da mesa. Esse prazo termina hoje pelo que a todo o momento o Pentágono poderá ordenar um ataque militar. Como tal, aEm resposta à ameaça feita no início da semana por Trump, dirigentes do Kremlin garantiram que Moscovo reagiria a qualquer ataque militar desencadeado por Washington. A Rússia apoia o regime de Assad, tendo em conjunto com o Irão e as forças libanesas do xiita Hezbollah, apoiado as acções militares do regime sírio, que nos últimos meses efectivou o controlo sobre grande parte do território em torno da capital Damasco.Entretanto, esta manhã foram já registadas movimentações das forças aéreas russa e norte-americana. Quatro caças russos (Su-30 SM e SU-24 M) a escoltarem o "gigante" A-50 AWACS, enquanto um 1 P-8A (avião militar americano) partiu de uma base na Sicília em direcção à Síria e um Boeing E-3 da NATO foi visto a sobrevoar a zona fronteiriça entre a Turquia e a Síria.(Notícia em actualização)