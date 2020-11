Trump demite chefe da agência responsável pela segurança eleitoral

O Presidente cessante dos Estados Unidos anunciou na terça-feira a demissão do chefe da agência governamental responsável pela segurança eleitoral que contestou as acusações de Donald Trump de fraude generalizada nas eleições presidenciais.





"A recente declaração de Chris Krebs sobre a segurança das eleições de 2020 foi muito imprecisa, pois houve irregularidades e fraudes maciças", escreveu na rede social Twitter o republicano, que ainda nega a derrota nas eleições.





"Por esta razão, Chris Krebs foi demitido" da agência responsável pela cibersegurança das eleições, "com efeito imediato", acrescentou Trump.





A agência governamental tem procurado nos últimos dias afastar as acusações de fraude eleitoral.





"Não há provas de qualquer sistema de votação que tenha apagado, perdido ou alterado os boletins de voto, ou que tenha sido pirateado de qualquer forma", declarou aquela entidade, juntamente com outras agências norte-americanas responsáveis pela segurança eleitoral.

"As eleições de 03 de Novembro foram as mais seguras da história dos Estados Unidos", salientou a mesma agência.

The recent statement by Chris Krebs on the security of the 2020 Election was highly inaccurate, in that there were massive improprieties and fraud - including dead people voting, Poll Watchers not allowed into polling locations, "glitches" in the voting machines which changed...