Trump prepara pacote de 1 bilião para infraestruturas

A administração de Donald Trump está a preparar um pacote de estímulos com investimentos de 1 bilião de dólares em infraestruturas, avança a Bloomberg.

Uma versão preliminar do plano está a ser preparada pelo Departamento dos Transportes, sendo que a maior parte do dinheiro está reservado para as infraestruturas tradicionais, como estradas e pontes. Contudo prevê também o investimento na rede 5G e acesso de internet de banda larga nas zonas rurais.

A lei que financia o atual plano de infraestruturas da maior economia do mundo expira a 30 de setembro pelo que a administração norte-americana vê esta altura como ideal para avançar com um novo pacote que contribua para impulsionar a economia norte-americana, que estará este ano em recessão acentuada devido à pandemia.

Depois do primeiro pacote de estímulos de emergência para apoiar as famílias e empresas a lidar com os efeitos da pandemia, Republicanos e Democratas têm estado a negociar uma segunda ronda de estímulos.

Os Democratas já avançaram com a proposta de investimentos de 500 milhões de euros em infraestruturas ao longo de cinco anos.