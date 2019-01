Visa e Mastercard esperam há mais de um ano autorização para entrarem na China

A legislação chinesa já permite o acesso ao mercado de pagamentos da China por parte de empresas estrangeiras. Mas a Mastercard e a Visa estão à espera de aprovação há mais de um ano. A American Express foi a primeira a conseguir entrar no mercado, mas com um parceiro chinês.

O banco central da China ainda não se pronunciou sobre os pedidos da Visa e da Mastercard para poderem entrar no mercado de pagamentos chinês, apesar de as regras implementadas pelo Governo em 2017 removerem os obstáculos que existiam à entrada de estrangeiros num mercado avaliado em 124 biliões de dólares, noticia este domingo o Financial Times.

O jornal salienta que este caso pode representar uma barreira nas negociações comerciais que estão a decorrer entre os EUA e a China e prova a dificuldade que as empresas estrangeiras têm em entrar no mercado chinês.