Winnie e Nelson separaram-se em 1996 após 37 anos de casamento.



(Notícia actualizada às 15:53)







Winnie Madikizela-Mandela morreu na madrugada desta segunda-feira, 2 de Abril, vítima de doença prolongada, segundo referiu uma fonte ligada à família, escreve a agência Reuters, e também de acordo a sua assistente pessoal em declarações à BBC."Winnie Mandela morreu vítima de doença prolongada, que a obrigou a vários internamentos no hospital desde o início do ano", declarou em comunicado Victor Dlamini, porta-voz da família da segunda mulher do ex-presidente da África do Sul, Nelson Mandela.Winnie Mandela estava internada num hospital de Joanesburgo nasceu em 1936 em Bizana, na África do Sul. Com formação académica na área de Relações Internacionais conheceu Nelson Mandela em 1957, com quem casou em 1958. O ex-presidente e a antiga primeira dama da África do Sul tiveram duas filhas. Nelson Mandela foi preso em 1963, época em que Winnie se afirmou como protagonista da luta contra o apartheid, tendo inclusivamente sido condenada a prisão domiciliária.