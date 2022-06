Xi critica sanções a Moscovo e dá sinal de apoio a Putin

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante







Os comentários de Xi refletem o apoio tácito da China à Rússia acerca da guerra na Ucrânia e o seu desejo de formar uma aliança internacional contrária à ordem democrática liberal liderada pelos Estados Unidos. A 14.ª cimeira dos BRICS começou ontem, em Pequim, num período de crescente polarização nas relações internacionais.





As nações devem “rejeitar a mentalidade da Guerra Fria e o confronto entre blocos, opor-se a sanções unilaterais e abuso de sanções e rejeitar os pequenos círculos, construídos em torno do hegemonismo, formando antes uma grande família, parte de uma comunidade com um futuro compartilhado pela humanidade”, disse Xi, citado pela agência noticiosa oficial Xinhua.





A China recusou-se a condenar a Rússia pela invasão da Ucrânia, desencadeada a 24 de fevereiro, e criticou a imposição de sanções contra Moscovo. A Índia comprou grandes quantidades de petróleo russo, abaixo do preço de mercado, e a África do Sul absteve-se numa votação das Nações Unidas de condenação às ações da Rússia.





Na véspera, num discurso no Fórum Económico dos BRICS, em antecipação da cimeira, o líder chinês já tinha dito que o conflito na Ucrânia “soou um alarme para a humanidade”. Xi afirmou ainda que a imposição de sanções poderia funcionar como um “bumerangue” e uma “espada de dois gumes” e que a comunidade global sofreria com a “politização, mecanização e utilização beligerante” das tendências económicas globais e dos fluxos financeiros.