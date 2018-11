Xi Jinping anuncia que a China vai alargar acesso ao investimento estrangeiro

A apenas dois dias do encontro com Trump na cimeira do G20, o presidente chinês aproveitou a visita oficial a Espanha para anunciar a abertura ao investimento estrangeiro - uma das exigências dos EUA para estabelecer o acordo comercial que poderá pôr termo ao conflito comercial entre as duas maiores economias do mundo.

O presidente chinês, Xi Jinping, anunciou que a China planeia não só abrir o mercado a investidores estrangeiros como também incrementar a protecção da propriedade intelectual. As declarações foram feitas esta quarta-feira, numa visita oficial a Espanha e a dois dias da Cimeira do G20, na qual se vai encontrar com Trump para negociar um acordo comercial.





"A China fará esforços para abrir, ainda mais, as suas portas ao exterior e vai esforçar-se por agilizar o acesso aos mercados nas áreas de investimento e de protecção da propriedade intelectual", revelou Jinping.





Para além destas intenções, o presidente chinês revelou que a China planeia importar bens no valor de 10 biliões de dólares nos próximos cinco anos e Espanha espera beneficiar da abertura dos chineses às exportações. Durante a visita estatal, deverão ser assinados vários acordos comerciais.



Esta quarta-feira, vai ser fechado um acordo de exportação de presunto ibérico para a China. O Governo castelhano deverá, contudo, negar-se a fazer parte da "Belt and Road Iniciative", um projecto de larga escala através do qual a China quer construir uma rede de infraestruturas que ligue a Europa, Ásia e África, executado sob a liderança chinesa.



A posição de Jinping é anunciada em vésperas do encontro com o presidente norte-americano, Donald Trump, que tem exigido a abertura do mercado chinês aos EUA. "O único acordo é a China abrir o país à concorrência dos Estados Unidos. Os outros países estão por sua conta", afirmou Trump, esta segunda-feira, em entrevista ao The Wall Street Journal, falando das exigências que pretendia apresentar a Jinping.



Caso o próximo encontro com o seu homólogo chinês, Xi Jinping, não permita chegar a um acordo, o líder dos EUA reiterou que irá avançar com os planos de aumentar as tarifas actualmente impostas em cerca de 200 mil milhões de bens chineses e poderá aplicar novas tarifas sobre as restantes importações provenientes da China.