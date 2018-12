Xi Jinping: China vai prosseguir reformas e abertura de mercados em 2019

O presidente chinês Xi Jinping disse hoje, em Pequim, que a China vai prosseguir as suas reformas e abertura dos mercados, apesar da complexidade do actual ambiente geopolítico.

EPA

Numa mensagem a coincidir com o Ano Novo ocidental, Xi Jinping explicou que, em 2018, depois das mudanças realizadas no país por Deng Xiaoping, foram adoptadas "reformas sistemáticas, globais", e seguida a via da "reconstrução do partido e das instituições públicas".

"O ritmo das nossas reformas não vai marcar passo, e a nossa abertura vai aumentar", disse, num discurso difundido pela televisão estatal CCTV.

A China celebrou recentemente o 40.º aniversário da mudança de política, decidida pelo Partido Comunista em 18 de Dezembro de 1978, com a presidência de Deng Xiaoping, considerado o arquitecto da abertura do país ao mundo, com a sua estratégia "um país, dois sistemas".

"Nós visitámos os cinco continentes, tivemos encontros com dirigentes de numerosos países, reforçámos a amizade, melhorámos a confiança, e alargámos o nosso círculo de amigos", recordou o presidente chinês, que visitou Portugal nos dias 4 e 5 de Dezembro.

Evocando o contexto geopolítico internacional, Xi Jinping disse que o mundo está a fazer face a uma situação sem precedentes: "Qualquer que seja a evolução da situação internacional, a confiança e a determinação da China na salvaguarda da soberania e da segurança nacionais permanecerão intactas".

A China, que tem estado envolvida numa guerra comercial com os Estados Unidos, confronta-se actualmente com um desaceleramento da sua economia.

Hoje mesmo, o departamento nacional de estatísticas da China divulgou o índice PMI (Purchasing Managers' Index) do país - indicador sobre novas encomendas na indústria, níveis de stock, produção, entregas de fornecedores e do ambiente de trabalho - que, pela primeira vez, em mais de dois anos, apresenta uma redução de 0,6 pontos percentuais, de 50 para 49,4.

Em 2019, a China vai celebrar o 70.º aniversário da República Popular.

"Ao longo do tempo, o povo chinês tornou-se autónomo, trabalhador, e criou um milagre que chamou a atenção de todo o mundo", rematou o presidente chinês, na sua comunicação de Ano Novo.

O Ano Novo Chinês tem início a 5 de Fevereiro de 2019 do calendário gregoriano.