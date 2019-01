Xi Jinping quer unificação pacífica com Taiwan mas não exclui recorrer à força

O Presidente chinês, Xi Jinping, recusa abdicar de Taiwan, região com a qual quer promover uma "reunificação pacífica", embora sem enjeitar o recurso à força para o conseguir, e avisa que Pequim não tolerará o envolvimento de países terceiros na tentativa independentista da Ilha Formosa.



Xi Jinping avisou esta quarta-feira, 2 de Janeiro, que a China a China não abdicará do uso da força para combater as forças pró-independência em Taiwan, realçando que o país vai ser "reunificado" com base na premissa "um país, dois sistemas", o mesmo que vigora para as regiões administrativas de Macau e Hong Kong.





A China "tomará todas as medidas necessárias" contra "forças externas" e separatistas que se oponham à reunificação pacífica, advertiu ainda o líder chinês num discurso dirigido a Taipé.





Realçando que "chineses não lutam contra chineses", o chefe de Estado afirmou que a reunificação pacífica é do interesse de Taiwan. Mas avisou: "Não prometemos renunciar ao uso da força".