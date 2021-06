Yellen: "Taxas de juro mais altas seriam favoráveis para a Fed e para os americanos"

"Se acabarmos por ter um ambiente de taxas de juro ligeiramente mais altas seria na verdade favorável do ponto de vista da sociedade e do ponto de vista da Reserva Federal (Fed)", disse este domingo a secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, numa entrevista à Bloomberg.As palavras de Yellen, que anteriormente presidiu à Fed, surgem numa altura em que se intensifica o debate sobre a inflação crescente nos EUA. De um lado estão aqueles, como Yellen, que consideram que a atual subida dos preços é causada por "anormalias transitórias" devido à pandemia - como estrangulamentos nas cadeias de abastecimento e um aumento no consumo à medida que a economia reabre - e do outros estão os que consideram que os biliões de dólares em estímulos do Governo federal podem alimentar uma subida sustentada da inflação."Temos combatido a inflação que está demasiado baixa e as taxas de juro também estão em valores demasiado reduzidos há já uma década. Queremos que voltem para um ambiente de taxas de juro normais. Se isto ajudar um pouco a aliviar a situação então isso não é uma coisa má, é uma coisa boa", argumentou Yellen.Os receios de que a aceleração da inflação leve a Fed a aumentar os juros mais cedo do que o esperado tem condicionado as bolsas e os juros das obrigações, bem como a cotação do ouro e do dólar.