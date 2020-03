Banco central da Noruega desce juros pela segunda vez numa semana

A medida obedece à deterioração da situação económica, que provocou o encerramento de empresas, redução de atividade, despedimentos temporários e um aumento do desemprego, explica num comunicado o Norges Bank, que também refere a desvalorização da coroa norueguesa.

"A Noruega tem margem na sua política económica, bons benefícios sociais e bancos sólidos. Temos um bom ponto de partida para enfrentar a crise. Custos de empréstimos mais baixos podem facilitar às empresas aguentarem este período difícil e ajudar as famílias com rendimentos reduzidos", sublinha no comunicado.

O Norges Bank, que na semana passada baixou as taxas de juro de 1,5% para 1%, vai continuar a estudar novas medidas e não afasta a possibilidade de novas descidas das taxas de juro, adianta o comunicado.

A crise gerada pela Covid-19 e a queda do preço do petróleo representaram um duro golpe para o principal exportador de petróleo e gás da Europa ocidental, cuja moeda está a cotar-se em mínimos históricos e cuja taxa de desemprego subiu numa semana de 2,3% para 5,3%, um nível elevado para o contexto norueguês.