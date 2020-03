Banco de Inglaterra corta taxas de juro e reforça compra de obrigações

O Banco de Inglaterra decidiu esta quinta-feira cortar a taxa de juro de referência em 15 pontos base para 0,1% e reforçar o programa de compra de obrigações de 445 mil milhões de libras para 645 mil milhões de libras.

As medidas da instituição liderada por Andrew Bailey imitam a estratégia seguida por diversos bancos centrais, incluindo a Fed e o BCE, para combater o impacto da epidemia da covid-19.



Em comunicado, o banco central britânico refere que "nos dias mais recentes, tal como sucedeu nos mercados de obrigações de outras economias mais avançadas, as condições no mercado de dívida soberana do Reino Unido deterioraram-se e os investidores procuram instrumentos de curto prazo".



"Como consequência, as condições financeiras no Reino Unido e a nível global tornaram-se mais restritivas", assinala o Banco de Inglaterra.